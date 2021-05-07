6 мая в Харькове родилось 49 новых харьковчан

49 детей родилось в Харькове в четверг, 6 мая.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 24 мальчика и 25 девочек.
Редакция РЕДПОСТ, от всего нашего коллектива поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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