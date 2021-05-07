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07.05.2021  12:00   

6 мая в Харькове родилось 49 новых харьковчан

49 детей родилось в Харькове в четверг, 6 мая.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 24 мальчика и 25 девочек.

Редакция РЕДПОСТ, от всего нашего коллектива поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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