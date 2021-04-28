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28.04.2021  13:59   

Харьковская областная прокуратура продолжает принимать при помощи Телеграм-бота сообщения о правонарушениях

В Харьковской областной прокуратуре работает Телеграмм-бот «Прокуратура Стоп Преступление», куда можно обращаться в том числе с сообщениями об уголовных правонарушениях в экологической сфере.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, телеграмм-бот, правонаружения
 
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