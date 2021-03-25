Главная Новости Общество В Харькове презентовали книгу Посла Украины в Японии о современной внешней политике
25.03.2021  11:56   

В Харькове презентовали книгу Посла Украины в Японии о современной внешней политике

Презентация книги Посла Украины в Японии Сергея Корсунского «Внешняя политика в эпоху трансформаций» прошла в Харьковском дипломатическом клубе.

В рамках презентации состоялось Zoom-подключение с автором книги Сергеем Корсунским, во время которого посол рассказал о глобальных трансформациях мира, новой реальности, геополитике COVID-19 и много интересного о Японии и своей работе.

Участники мероприятия могли задать вопросы Послу Украины в Японии, а также высказать свои идеи и предложения по темам обсуждения.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Сергей Корсунский - действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии, дипломат с более чем 25-летним стажем.

Источник:   ХГС
 Тэги:  книга, дипломатический клуб, корсунский
 
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