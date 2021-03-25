В Харькове презентовали книгу Посла Украины в Японии о современной внешней политике

Презентация книги Посла Украины в Японии Сергея Корсунского «Внешняя политика в эпоху трансформаций» прошла в Харьковском дипломатическом клубе.
В рамках презентации состоялось Zoom-подключение с автором книги Сергеем Корсунским, во время которого посол рассказал о глобальных трансформациях мира, новой реальности, геополитике COVID-19 и много интересного о Японии и своей работе.
Участники мероприятия могли задать вопросы Послу Украины в Японии, а также высказать свои идеи и предложения по темам обсуждения.
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Сергей Корсунский - действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии, дипломат с более чем 25-летним стажем.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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