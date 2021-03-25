25.03.2021 11:56

В Харькове презентовали книгу Посла Украины в Японии о современной внешней политике

Презентация книги Посла Украины в Японии Сергея Корсунского «Внешняя политика в эпоху трансформаций» прошла в Харьковском дипломатическом клубе.

В рамках презентации состоялось Zoom-подключение с автором книги Сергеем Корсунским, во время которого посол рассказал о глобальных трансформациях мира, новой реальности, геополитике COVID-19 и много интересного о Японии и своей работе.



Участники мероприятия могли задать вопросы Послу Украины в Японии, а также высказать свои идеи и предложения по темам обсуждения.



Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Сергей Корсунский - действующий Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии, дипломат с более чем 25-летним стажем.