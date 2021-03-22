22.03.2021 13:33

В Харькове пройдет Весенний фестиваль креативных индустрий

Kharkiv Business Education 2021» состоится 9-10 апреля в «Promodo Hub» (ул. Отакара Яроша, 18).

Весенний фестиваль креативных индустрий «Create

Как отметили организаторы, фестиваль призван объединить бизнес, креативную молодежь, харьковчан и гостей города. В рамках мероприятия пройдет серия панельных образовательных дискуссий и обучающих тренингов с участием экспертов в области цифровых технологий, рекламы, блоггинга, шоу-бизнеса, искусства и т.д.

9 апреля состоится серия выступлений, во время которых спикеры творческих профессий будут рассматривать влияние пандемии коронавируса на развитие индустрии. В частности, запланированы выступления на следующие темы: «Изменяет ли творчество мир?», «Какой будет культура творчества после пандемии?», «Как виртуальные реалии могут изменить креативные индустрии?».



10 апреля состоится конференция «InstaBoom 4.0», в рамках которой эксперты расскажут о методах продвижения креативных индустрий и бизнеса в таких социальных сетях, как «Instagram», «Youtube» и «TikTok», а также рассмотрят возможные пути монетизации таланта через указанные ресурсы. После тренингов состоится fashion-показ от харьковских дизайнеров с участием блогеров.



В течение двух дней фестиваля также будет функционировать арт-пространство: картины, скульптуры, фотозона, DJ-сет, выступление камерного оркестра и нетворкинг.







Присоединиться к событию можно будет в том числе К участию в фестивале приглашаются представители креативной индустрии, бизнеса, эксперты моды и стиля, а также все желающие.Присоединиться к событию можно будет в том числе онлайн. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке.



Официальное открытие мероприятия - 9 апреля в 13:00. С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться Официальное открытие мероприятия - 9 апреля в 13:00. С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться здесь.

Фестиваль проводит управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.