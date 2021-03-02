02.03.2021 11:56

95-летний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны Федор Козюменский

Житель Индустриального района Харькова, ветеран Федор Козюменский 1 марта отметил свой 95-й день рождения.





Юбиляра поздравили представители Администрации Индустриального района и Организации ветеранов Украины Индустриального района. Они пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни и радости от осознания того, сколько важных дел было сделано им за эти годы.



Справка. Козюменский Федор Демидович – ветеран Второй мировой войны, воевал на фронтах в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Праги», «За мужество» и многими юбилейными медалями.