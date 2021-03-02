95-летний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны Федор Козюменский

Житель Индустриального района Харькова, ветеран Федор Козюменский 1 марта отметил свой 95-й день рождения.
Юбиляра поздравили представители Администрации Индустриального района и Организации ветеранов Украины Индустриального района. Они пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни и радости от осознания того, сколько важных дел было сделано им за эти годы.
Справка. Козюменский Федор Демидович – ветеран Второй мировой войны, воевал на фронтах в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Праги», «За мужество» и многими юбилейными медалями.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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