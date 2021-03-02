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02.03.2021  11:56   

95-летний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны Федор Козюменский

Житель Индустриального района Харькова, ветеран Федор Козюменский 1 марта отметил свой 95-й день рождения.



Юбиляра поздравили представители Администрации Индустриального района и Организации ветеранов Украины Индустриального района. Они пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни и радости от осознания того, сколько важных дел было сделано им за эти годы.

Справка. Козюменский Федор Демидович – ветеран Второй мировой войны, воевал на фронтах в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Праги», «За мужество» и многими юбилейными медалями.

Источник:   ХГС
 Тэги:  юбилей, ветеран, федор козюменский, харьков
 
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