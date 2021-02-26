26.02.2021 14:49

В ветклинике приюта для животных открылась бесплатная школа

Как сообщили в центре, бесплатный проект направлен на улучшение ветеринарных услуг в городе.

Первая бесплатная школа ассистентов ветеринарного врача начала работу на базе ветеринарной клиники КП «Центр обращения с животными».

Слушатели школы изучат разнообразные темы, начиная от врачебной этики и заканчивая ассистированием во время операций.

Курс могут пройти все, кто желает приобщиться к ветеринарной практике. Например, слушателями могут стать волонтеры без профильного образования. В отличие от будущих врачей, они не будут заниматься серьезной практикой, но изучат груминг, гигиену животных, симптоматику болезней, навыки оказания первой помощи при травмах и пр. Студенты Харьковской государственной зооветеринарной академии получат в школе дополнительные знания и практический опыт лечения под руководством опытных специалистов ветеринарной медицины.

Как отметил заместитель главного ветеринарного врача КП «Центр обращения с животными», автор курса Роман Казанцев, школа поможет повысить знания и навыки будущих ассистентов ветеринаров и конкурентность среди специалистов данного профиля.

Отметим, что занятия в школе стартовали 14 февраля и продлятся до лета. Занятия проходят в ветеринарной клинике городского приюта с соблюдением всех карантинных ограничений. Студенты делятся на группы и допускаются к учебе только при наличии средств индивидуальной защиты.