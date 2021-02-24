24.02.2021 13:45

В Харькове восстановили название проспекта Маршала Жукова

В городе Харькове восстановили название объекта топонимики - «проспект Маршала Жукова».





Соответствующее решение было принято сегодня, 24 февраля, на сессии Харьковского городского совета.



Как было отмечено, такой шаг направлен на увековечивание исторической памяти Георгия Жукова как лица, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.



Также депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов, чтобы исключить в дальнейшем разночтения в Законе Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики».



Также Харьковский городской совет обратится в судебные инстанции с целью оспорить предыдущие судебные решения относительно правомерности принятия горсоветом решений о восстановлении названия объекта топонимики «проспект Маршала Жукова».