Суд виніс вирок колаборанту з Харківщини, який конвоював на тортури учасників АТО

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час російського захоплення м. Куп'янськ засуджений добровільно співпрацював з окупантами, обіймаючи посаду "поліцейського-водія групи конвойної служби Управління внутрішніх справ ВГА Харківської області". Він здійснював пропускний режим на блокпостах та перевіряв документи на транспортні засоби.

Крім цього, він конвоював незаконно затриманих громадян, серед яких були учасники АТО/ООС та проукраїнські громадяни, до ізолятора тимчасового тримання, де їх незаконно утримували та піддавали тортурам. Після деокупації Харківщини він втік на територію рф, де перебуває й нині, оголошений у розшук.

Червонозаводський районний суд м. Харкова виніс вирок у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на термін у 12 років та з конфіскацією майна. Апеляційне оскарження вироку триває.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

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