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21.03.2024  11:19   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 30 осіб

Протягом 20 березня 2024 року 939 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі ці звернення були оперативно опрацьовані поліцейськими. Більшість повідомлень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 березня на території Харківщини зафіксовано 15 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинули двоє людей, а шість громадян отримали травми.

Тэги:  поліція, харків
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