На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 30 осіб

Протягом 20 березня 2024 року 939 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі ці звернення були оперативно опрацьовані поліцейськими. Більшість повідомлень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 березня на території Харківщини зафіксовано 15 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинули двоє людей, а шість громадян отримали травми.
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