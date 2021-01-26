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26.01.2021  08:14   

Игорь Терехов опубликовал видео памяти Геннадия Кернеса

Видео Игорь Терехов разместил на своих страницах в Facebook и Телеграме.


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В ролик вошли церемония поминовения Харьковского городского головы Геннадия Кернеса на сороковой день после его смерти и автомобильный флеш-моб на парковке возле стадиона Металлист.

«Спасибо всем, кто помнит...», – прокомментировал видео Игорь Терехов.

Тэги:  кернес, терехов, видео, харьков
 
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