Главная Новости Общество День Соборности отметили в Харькове
22.01.2021  15:50   

День Соборности отметили в Харькове

Возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко состоялось сегодня, 22 января, в Харькове по случаю Дня Соборности Украины.

 
В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев, представители руководства области, дипломатического корпуса, общественных организаций, духовенства, харьковчане.
 
Присутствующие возложили цветы к памятнику Кобзарю и почтили память погибших в борьбе за соборность и единство Украины минутой молчания. 
 
Справка. День Соборности Украины - государственный праздник, отмечается ежегодно 22 января, в день, когда в 1919 году в Киеве был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства.
 
102 года назад на Софийской площади в Киеве торжественно зачитали «Универсал соборности», в котором было сказано: «Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпатье) и Надднепрянская большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика».
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  день соборности, возложение цветов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.01 Культура и Туризм День соборності: В Індустріальному районі пройшов святковий конкурс творчих робіт (ФОТО) 22.01 Общество В Харькове отмечают День Соборности Украины (ФОТО) 22.01 Власть Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем Соборности
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 