22.01.2021 15:50

День Соборности отметили в Харькове

Возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко состоялось сегодня, 22 января, в Харькове по случаю Дня Соборности Украины.

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев, представители руководства области, дипломатического корпуса, общественных организаций, духовенства, харьковчане.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Кобзарю и почтили память погибших в борьбе за соборность и единство Украины минутой молчания.

Справка. День Соборности Украины - государственный праздник, отмечается ежегодно 22 января, в день, когда в 1919 году в Киеве был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства.

102 года назад на Софийской площади в Киеве торжественно зачитали «Универсал соборности», в котором было сказано: «Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – ЗУНР (Галичина, Буковина, Закарпатье) и Надднепрянская большая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика».