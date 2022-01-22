22.01.2022 14:49 Дмитрий Колоней

В Харькове отметили День Соборности Украины (фото)

Торжественное мероприятие по случаю праздника прошло в Харькове возле памятника Тарасу Шевченко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайты горсовета Нацполиции в мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители городских и областных органов власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, духовенства, жители города.

После возложения цветов к памятнику украинскому поэту, участники мероприятия почтили память погибших в борьбе за единство Украины минутой молчания. В мероприятиях приняли участие около 200 граждан. Охрану порядка обеспечивали 40 сотрудников полиции ГУНП в Харьковской области и 25 Нацгвардейцев.

День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января. В этот день 103 года назад в Киеве был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) Украинского государства.