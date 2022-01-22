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22.01.2022  14:49   Дмитрий Колоней

В Харькове отметили День Соборности Украины (фото)

Торжественное мероприятие по случаю праздника прошло в Харькове возле памятника Тарасу Шевченко.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты горсовета и Нацполиции в мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители городских и областных органов власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, духовенства, жители города. 
 
 
 
 
После возложения цветов к памятнику украинскому поэту, участники мероприятия почтили память погибших в борьбе за единство Украины минутой молчания. В мероприятиях приняли участие около 200 граждан. Охрану порядка обеспечивали 40 сотрудников полиции ГУНП в Харьковской области и 25 Нацгвардейцев.
 
 
 
 
День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января. В этот день 103 года назад в Киеве был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) Украинского государства.
 
 
Источник:   Городской совет, ГУ Нацполиции
 Тэги:  день соборности, харьков
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