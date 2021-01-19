19.01.2021 11:15

Нырять или не нырять? Что думают врачи о купании на Крещение (ВИДЕО)

Что касается погружения в ледяную прорубь. Следовать или воздержаться от этой традиции? Сейчас это актуальная тема. Поэтому наши корреспонденты посетили врачей и расспросил их, что они думают об этой процедуре.

Нырять или не нырять? 19 января тысячи поклонников давних традиций будут испытывать свой организм в водоемах и купелях Харькова. Многие связывают ритуал погружения с головой три раза в ледяную воду с очисткой от всевозможных грехов и оздоровлением организма. У врачей мнение совсем другое. Они говорят, если вы заблаговременно, а это минимум полгода, не подготовили свой организм к погружению в прорубь, а решили это сделать спонтанно, за компанию, то вы можете подвергнуть себя беде. Особенно, если у вас есть какие-то хронические заболевания. Либо не знаете о них. Ведь погружение в ледяную воду даже для опытного моржа - достаточно большой стресс.

Григорий Олейник главный врач-комбустиолог Харьковщины

Наступает резкий спазм сосудов не только кожи, а резкий спазм сосудов, которые обеспечивают кровообращение сердца, кровообращение печени, кровообращение всех внутренних органов. Т.е. они кислородно голодают, какой-то пускай короткий, но промежуток времени. Т.е. спазм сосудов наступает при этих делах. Некоторые при погружении в воду получают ощущение нехватки воздуха, т.е. как говорят, сердце останавливается и дышать нечем при этих делах. Т.е. холодное воздействие, а у нас кожные покровы полностью имеют нервные окончания, которые моментально реагируют на все эти вещи. Нарушается микроциркуляция как во всей коже, как таковой, в наружных отделах организма, так и внутренних органов. Особенно это важно при каких-то провоцирующая заболеваниях сердца и головного мозга.

Врачи категорически не советуют лезть в ледяную прорубь тем, кто перед этим выпил алкоголь. Это может еще хуже отразиться на здоровье ныряльщика.

Григорий Олейник главный врач-комбустиолог Харьковщины

Алкоголь обладает временным эффектом расширения сосудов, а это ещё больше подвергает организм отдачи тепла во время погружения в холодную воду. Поэтому, ни в коем случае мы не рекомендуем употреблять алкоголь перед купелью. После купели необходимо сухое обтирание полотенцем, не просто обкутывание, а обтирание до разогрева кожных покровов, до красноты и употребление чая.

Отдельно останавливаются врачи на вопросе погружения в прорубь маленьких детей. Для несовершеннолетних это не только эмоциональный стресс, вдобавок это может вызвать в дальнейшем осложнения со здоровьем, которые могут проявиться не сразу.

Григорий Олейник главный врач-комбустиолог Харьковщины

К сожалению, очень большой процент после этих купелей больных детей, особенно маленьких детей, которые после этого заболевают либо простудными заболеваниями, либо заболевают воспалением лёгких. Птому что детский организм весьма подвержен любым воздействиям, не так как для взрослого человека. Для детей вот это резкая смена температуры. Человек должен осмысливать, что он делает, а ребёнка мы заставляем в данной ситуации. И ни один ребёнок, по-моему, без слёз и крика ещё не заходили в эту купель. Поэтому насиловать детей нельзя в данной ситуации.

Если же вы все же решите присоединиться к традициям, то врачи просят быть очень внимательными. Особенно сейчас, когда в мире бушует эпидемия коронавируса.

Григорий Олейник главный врач-комбустиолог Харьковщины

Некоторые говорят о том, что морозный воздух убивает коронавируса. Нет! Доказано то, что мороз не имеет отрицательного влияния на коронавируса, он сохраняет своё патологическое состояние.