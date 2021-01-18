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18.01.2021  13:31   

Крещение в Харькове: Где, когда и на каких источниках освятят воду (СПИСОК)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.


// city.kharkov.ua

Богослужения в храмах Харьковской епархии будут проходить так:

18 января, Навечерие Богоявления
16:00 – вечернее богослужение;

19 января, Крещение Господне
8:00 – Божественная литургия.
По окончании литургии – Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).

19 января пройдет освящение воды на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.

Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

График освящения воды


Источник:   ХГС
 Тэги:  крещение, освящение, вода, харьков, святят воду
 
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