Крещение в Харькове: Где, когда и на каких источниках освятят воду (СПИСОК)

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских источниках.
Богослужения в храмах Харьковской епархии будут проходить так:
18 января, Навечерие Богоявления
16:00 – вечернее богослужение;
19 января, Крещение Господне
8:00 – Божественная литургия.
По окончании литургии – Великое освящение воды (в этот день освящения воды совершается до вечера, пока есть желающие к освящению).
19 января пройдет освящение воды на нескольких источниках города, в частности, в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Зубенко, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, поселке Жуковского и пр.
Обряд освящения на источнике в Саржином яру совершит Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
График освящения воды
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажность:
давление:
ветер: