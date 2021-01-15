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15.01.2021  09:35   

В Харьков идут холода: синоптики напоминают о резком снижении температуры

Вследствие поступления холодной арктической воздушной массы, на территории Харьковской области ожидается существенное снижение температуры воздуха в период с 16 по 21 января.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

16 января в течение суток температура составит 10 - 17 ° мороза.

17 - 19 января ожидается снижение температуры ночью до 18 - 23 ° мороза (17 января местами по области в низменных участках местности и балкам до -24 ...- 29 ° С). В дневные часы столбик термометра будет колебаться в пределах -13 ...- 19 ° С.

Среднесуточная температура в течение периода будет ниже нормы на 10 - 15 °.

Одевайтесь теплее и следите за прогнозами!

Тэги:  похолодание, мороз, харьков
 
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