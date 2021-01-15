В Харьков идут холода: синоптики напоминают о резком снижении температуры

Вследствие поступления холодной арктической воздушной массы, на территории Харьковской области ожидается существенное снижение температуры воздуха в период с 16 по 21 января.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
16 января в течение суток температура составит 10 - 17 ° мороза.
17 - 19 января ожидается снижение температуры ночью до 18 - 23 ° мороза (17 января местами по области в низменных участках местности и балкам до -24 ...- 29 ° С). В дневные часы столбик термометра будет колебаться в пределах -13 ...- 19 ° С.
Среднесуточная температура в течение периода будет ниже нормы на 10 - 15 °.
Одевайтесь теплее и следите за прогнозами!
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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