15.01.2021 09:35

В Харьков идут холода: синоптики напоминают о резком снижении температуры

Вследствие поступления холодной арктической воздушной массы, на территории Харьковской области ожидается существенное снижение температуры воздуха в период с 16 по 21 января.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.



16 января в течение суток температура составит 10 - 17 ° мороза.

17 - 19 января ожидается снижение температуры ночью до 18 - 23 ° мороза (17 января местами по области в низменных участках местности и балкам до -24 ...- 29 ° С). В дневные часы столбик термометра будет колебаться в пределах -13 ...- 19 ° С.

Среднесуточная температура в течение периода будет ниже нормы на 10 - 15 °.

Одевайтесь теплее и следите за прогнозами!