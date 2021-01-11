11.01.2021 18:10

Локдаун по-украински - без носков и мусорных пакетов

Условия жесткого локдауна большинство украинцев восприняли с негодованием. Речь о том, что продуктовые магазины, которые остаются открытыми и где можно было бы приобрести необходимые в ежедневном быту товары, их почему-то не продают. В Минздраве рассказали, как выйти из положения и где купить, к примеру, носки.

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Никаких возмущений относительно карантина в Минздраве не принимают. Говорят о том, что во время локдауна работать разрешено только магазинам, которые продают продукты питания, средства гигиены, бытовую химию и медицинские товары, а всем остальным - нет, предупреждали заранее. А поэтому убеждены, украинцы могли подготовиться раньше и приобрести необходимый товар. Более того, считают, что две недели таки можно пережить и без новых покупок.

Максим Степанов министр здравоохранения Украины

Я считаю эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Точно можно было рассчитать какое количество носков или футболок нужно человеку в это время. Если вы не успели купить опять же носки, футболки, вы можете спокойно это сделать с помощью интернет-магазинов, так как адресную доставку, интернет торговлю никто не отменял, все это возможно сделать.

Зато запрет работы магазинов с непродовольственными товарами торговцы восприняли буквально. И в торговых заведениях, которые продают продукты питания и принимают посетителей, завесили полки, где содержатся промышленные товары и бытовая химия. Вывеска "не для продажи" есть, но на кассе товар отпускают. Соцсети изобилуют фотофактами с возмущенными комментариями про двойные стандарты. В Минздраве по этому поводу разъяснения не дают. Говорят только одно, ограничения временные и главное, вполне уместные, потому что в конце января ждут массовое распространение гриппа.

Максим Степанов министр здравоохранения Украины

На этой неделе и на следующей мы будем отслеживать увеличение количества заболевших гриппом. Почему я говорю о гриппе, потому что эта болезнь передается воздушно-капельным путем как и COVID-19 - это во-первых. А во-вторых, имеет такие же осложнения как и при COVID-19. Поэтому, если мы наложим количество людей, инфицированных на COVID-19 с одной стороны, с другой количество людей, которые могут заболеть гриппом, если ничего не делать, то у нас может возникнуть достаточно напряженная ситуация. Именно поэтому, чтобы этого не было, мы и ввели карантин с 8 по 24 января включительно.

А между тем в Украине за минувшие сутки, по данным МОЗ, подтвердили почти 4300 новых случаев коронавируса и это наименьшее количество инфицирования за последние три месяца. Но это, отмечают специалисты, еще все равно почти в 6 раз превышает установленную норму.