24.12.2020 16:00

ФОТО: В Харькове полицейские с экологами и лесниками прошлись по елочным базарам

Плановые профилактические рейды проводятся ежегодно на рынках города и области, а также площадках, где осуществляется продажа елок.



ГУНП

Целью превентивных мер является выявление фактов незаконной торговли елками и обеспечение контроля за соблюдением законности их приобретения и продажи. К проверкам вместе с полицейскими привлекаются представители Государственной экологической инспекции в Харьковской области и Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отметил старший инспектор управления превентивной деятельности Роман Торяник, за последние годы в Харькове наблюдается значительное уменьшение количества фактов незаконной реализации елок.

- Бывают единичные случаи продажи хвойных деревьев, полученных браконьерским путем. Так, во время сегодняшнего профилактического рейда на Конном рынке в Харькове было проверено несколько мест, где осуществлялась продажа елок. Никаких нарушений правил реализации хвойных деревьев со стороны реализаторов обнаружено не было, - рассказал Роман Торяник.

Он также сообщил, что в ходе рейдов проверяются товарно-транспортные накладные, наличие на каждом дереве бирки. Если елки привезены из других регионов, должен обязательно быть карантинный сертификат о прохождении радиологического контроля.

Если продавец елок не может документально подтвердить законность приобретения елок, в отношении него экологами составляется протокол по ст. 88-1 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Действия правонарушителей также могут быть квалифицированы по ст. 246 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция напоминает, что в случае выявления гражданами фактов торговли незаконно срубленных деревьев, необходимо сразу звонить по спецлинии 102.