09.12.2020 14:49

Битва Харькова 2020: В пятницу состоится традиционный брейк-данс фестиваль - Соцсети

Трансляцию можно будет посмотреть онлайн.



Битва Харькова 2020: В пятницу состоится традиционный брейк-данс фестиваль - Соцсети



"Битва Харькова 2020" пройдёт 11 декабря 2020 гоада в стенах "Брейк-данс центра".

Фестиваль проводится в Первой столице уже 20 лет.

На фестивале выросло не одно поколение танцоров. Из-за пандемии формат мероприятия немного трансформировался, но тем не менее фестиваль состоится.

Его "изюминкой" станет битва районов, которая впервые была введена в программу в 2019 году и собрала на танцполе множество детей со всех уголков Харькова.

Также в программе мероприятия запланирован батл по битбоксу и панна-футболу.