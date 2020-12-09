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09.12.2020  14:49   

Битва Харькова 2020: В пятницу состоится традиционный брейк-данс фестиваль - Соцсети

Трансляцию можно будет посмотреть онлайн.


Битва Харькова 2020: В пятницу состоится традиционный брейк-данс фестиваль - Соцсети
"Битва Харькова 2020" пройдёт 11 декабря 2020 гоада в стенах "Брейк-данс центра".
 
Фестиваль проводится в Первой столице уже 20 лет.
 
На фестивале выросло не одно поколение танцоров. Из-за пандемии формат мероприятия немного трансформировался, но тем не менее фестиваль состоится.
 
Его "изюминкой" станет битва районов, которая впервые была введена в программу в 2019 году и собрала на танцполе множество детей со всех уголков Харькова.
 
Также в программе мероприятия запланирован батл по битбоксу и панна-футболу.
 
Посмотреть "Битву Харькова" можно будет онлайн в социальных сетях: https://www.facebook.com/breakcentreukraine/
 
Тэги:  брейк-данс, фестиваль, харьков
 
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