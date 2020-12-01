Директор Мариинской гимназии Александра Зуб отмечает юбилей (Горсовет)

1 декабря исполнилось 70 лет Почетному гражданину города Харькова, директору Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Александре Зуб.
Харьковский городской совет поздравляет Александру Зуб с юбилем.
«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с образованием и воспитанием подрастающего поколения. Вы выполняете кропотливую ежедневную работу, вкладывая в наших детей большой багаж знаний. Благодаря Вашей многолетней деятельности гимназия динамично развивается и считается одной из лидирующих в нашем родном городе.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения в ответственной работе. Пусть Ваш богатый практический опыт, знания, неисчерпаемая энергия и оптимизм служат достойным примером для Ваших коллег и учеников, а жизнь будет наполнена любовью родных и поддержкой друзей!» - говорится в поздравлении.
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