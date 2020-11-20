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20.11.2020  11:05   

Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения (Горсовет)

Харьковский городской совет 20 ноября поздравляет с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.


// city.kharkov.ua

«Благодаря многолетнему опыту, профессионализму, целеустремленности и настойчивости Вы получили авторитет мудрого человека и успешного руководителя.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в дальнейшей ответственной работе на благо нашего города, которая сегодня требует больших усилий», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, светлана горбунова-рубан, горсовет
 
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