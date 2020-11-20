Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения (Горсовет)

Харьковский городской совет 20 ноября поздравляет с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.
«Благодаря многолетнему опыту, профессионализму, целеустремленности и настойчивости Вы получили авторитет мудрого человека и успешного руководителя.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в дальнейшей ответственной работе на благо нашего города, которая сегодня требует больших усилий», - говорится в поздравлении.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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