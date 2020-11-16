Петиция о закрытии «Коксохима» набрала нужное количество голосов (РЕДПОСТ)

Теперь на петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.
Петиция президенту о закрытии завода «Коксохим» в Харькове, которая была зарегистрирована в конце августа, набрала больше 25 тысяч подписей.
Теперь на электронное обращение харьковчан петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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