16.11.2020 09:41

Петиция о закрытии «Коксохима» набрала нужное количество голосов (РЕДПОСТ)

Теперь на петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.



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Петиция президенту о закрытии завода «Коксохим» в Харькове, которая была зарегистрирована в конце августа, набрала больше 25 тысяч подписей.

Теперь на электронное обращение харьковчан петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Харькове возобновились протесты местных жителей против загрязнения воздуха токсичными выбросами на коксовом заводе.