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16.11.2020  09:41   

Петиция о закрытии «Коксохима» набрала нужное количество голосов (РЕДПОСТ)

Теперь на петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.


// Telegram

Петиция президенту о закрытии завода «Коксохим» в Харькове, которая была зарегистрирована в конце августа, набрала больше 25 тысяч подписей.

Теперь на электронное обращение харьковчан петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Харькове возобновились протесты местных жителей против загрязнения воздуха токсичными выбросами на коксовом заводе.
 
Первый вице-мэр Игорь Терехов озвучил позицию горсовета относительно работы «Коксохима» остается неизменной: завод должен прекратить свою работу, поскольку не выполнил обещание установить современную систему защиты от токсичных выбросов.

 

Тэги:  коксохим, закрытие, харьков, петиция
 
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