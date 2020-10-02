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02.10.2020  20:49   

Игорь Терехов: Будем добиваться, чтобы «Коксохим» был остановлен (Горсовет)

Позиция города относительно работы «Коксохима» остается неизменной: завод должен прекратить свою работу, поскольку не выполнил обещание установить современную систему защиты от токсичных выбросов.


//city.kharkov.ua
Об этом первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил сегодня, 2 октября, на встрече с работниками Харьковского машиностроительного завода «Свет шахтера».
 
«Первыми, кто начал бить тревогу, бить в колокола, были мэр Харькова Геннадий Кернес и его команда. Было подготовлено обращение в Харьковскую облгосадминистрацию, в правоохранительные органы, в экологическую инспекцию.  Именно эти инстанции должны прекратить работу предприятия. Но, к сожалению, опять сегодня поднимается вопрос о том, что завод работает и дальше. Было много громких заявлений, но воз и ныне там. Поэтому будем бить в колокола и дальше, добиваться того, чтобы это предприятие было все-таки остановлено», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Отметим, что ранее в Харькове возобновились протесты местных жителей против загрязнения воздуха токсичными выбросами на коксовом заводе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, коксохим, харьков
 
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