02.10.2020 20:49

Игорь Терехов: Будем добиваться, чтобы «Коксохим» был остановлен (Горсовет)

Позиция города относительно работы «Коксохима» остается неизменной: завод должен прекратить свою работу, поскольку не выполнил обещание установить современную систему защиты от токсичных выбросов.



//city.kharkov.ua

Об этом первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил сегодня, 2 октября, на встрече с работниками Харьковского машиностроительного завода «Свет шахтера».

«Первыми, кто начал бить тревогу, бить в колокола, были мэр Харькова Геннадий Кернес и его команда. Было подготовлено обращение в Харьковскую облгосадминистрацию, в правоохранительные органы, в экологическую инспекцию. Именно эти инстанции должны прекратить работу предприятия. Но, к сожалению, опять сегодня поднимается вопрос о том, что завод работает и дальше. Было много громких заявлений, но воз и ныне там. Поэтому будем бить в колокола и дальше, добиваться того, чтобы это предприятие было все-таки остановлено», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что ранее в Харькове возобновились протесты местных жителей против загрязнения воздуха токсичными выбросами на коксовом заводе.