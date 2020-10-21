21.10.2020 09:55

В Харькове реконструировали 101 школьный стадион (ХГС)

За время действия программы реконструкции школьных стадионов, инициированной городским головой Геннадием Кернесом в 2011 году, новые спортивные комплексы появились в 101-й школе.



://city.kharkov.ua

Об этом 20 октября в эфире программы «Харьковские известия» сообщил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.



По его словам, в 2020 году было реконструировано 13 школьных стадионов.



«К каждой школе у нас индивидуальный подход. Смотрим, какая там территория, что поместится. Как правило, это мини-футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и гимнастическая площадки, столы для настольного тенниса, беговые дорожки. В следующем году планируем реконструировать 10-15 стадионов. Это будет зависеть от ситуации с пандемией, вызванной коронавирусом, и, как следствие, от бюджета. Но когда карантин закончится, то сможем и по 20 стадионов в год строить», - отметил Константин Лобойченко.



Подобная программа реализуется и в детских садах. По словам вице-мэра, в позапрошлом году было построено несколько небольших стадионов с маленькими воротами, баскетбольными кольцами, чтобы дети с раннего возраста приобщались к спортивным активностям. На данный момент в городе функционирует 15 таких стадионов.



Также Константин Лобойченко сообщил, что за последние несколько лет во дворах жилых домов, возле клубов по месту жительства было установлено 437 спортивных площадок.



Кроме того, в Харькове активно развивается инфраструктура для уличных культур, например, для скейтеров, роллеров, экстремальных велосипедистов и т. д.



«Эти движения объединились в одну команду - «Street culture». Каждый год мы финансируем их мероприятия и начали строить соответствующую инфраструктуру. В Молодежном парке построили первый урбан-парк, потом - на Холодной Горе. А совсем недавно на бул. Юрьева открылся самый большой в Украине урбан-парк из семи локаций. Он уже очень популярен среди молодежи», - рассказал Константин Лобойченко.