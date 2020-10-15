15.10.2020 15:19

В харьковских тюрьмах отметили День Защитников Украины (Минюст)

В День Защитника Украины и День украинских казаков в колониях проведены праздничные мероприятия.



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Как сообщает Служба исполенения наказаний,14 октября 2020 года в учреждениях Северо-Восточной межрегиональной администрации состоялся ряд мероприятий с осужденными по случаю великого православного праздника Богородицы,

В чвстности - в Алексеевской и Качаноаской колониях.