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15.10.2020  15:19   

В харьковских тюрьмах отметили День Защитников Украины (Минюст)

В День Защитника Украины и День украинских казаков в колониях проведены праздничные мероприятия.


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Как сообщает Служба исполенения наказаний,14 октября 2020 года в учреждениях Северо-Восточной межрегиональной администрации состоялся ряд мероприятий с осужденными по случаю великого православного праздника Богородицы, 

В чвстности - в Алексеевской и Качаноаской колониях.

Тэги:  тюрьма, день защитников отечества, харьков
 
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