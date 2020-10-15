В харьковских тюрьмах отметили День Защитников Украины (Минюст)

В День Защитника Украины и День украинских казаков в колониях проведены праздничные мероприятия.
Как сообщает Служба исполенения наказаний,14 октября 2020 года в учреждениях Северо-Восточной межрегиональной администрации состоялся ряд мероприятий с осужденными по случаю великого православного праздника Богородицы,
В чвстности - в Алексеевской и Качаноаской колониях.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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