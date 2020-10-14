14.10.2020 18:20

Харьковский горсовет поздравляет защитников Украины (ХГС)

Поздравление Харьковского городского совета и исполнительного комитета с Днем защитников Украины.



://city.kharkov.ua

Традиционно 14 октября в Украине отмечают День защитников Украины, в день, когда празднуют Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества, поскольку казаки считали Матерь Божию своей покровительницей, молились ей перед военным походом.



Военнослужащие современных Вооруженных Сил, которые сегодня отстаивают суверенитет Украины, унаследовали лучшие качества своих предков.



Мы отдаем дань сегодняшним героям - защитникам Украины, благодаря которым можем спокойно жить и трудиться. Они стоят на страже благополучия Украины и ее жителей, платя за это огромную цену. Также мы должны помнить о тех, кто погиб, защищая независимость нашей страны, среди которых - и харьковчане.



Дорогие защитники и защитницы! Желаем вам крепкого здоровья, боевого духа, поддержки государства, а мы, городская власть, всегда будем оказывать вам необходимую помощь. И пусть вас оберегает Покров Пресвятой Богородицы, а Украина всегда остается свободной и независимой.



Слава защитникам Украины!