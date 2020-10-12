Главная Новости Общество Умер бывший главный санврач Харьковской области
12.10.2020  11:25   

Умер бывший главный санврач Харьковской области

11 октября скончался кандидат медицинских наук, профессор, главный государственный санитарный врач Харьковской области (1993-2008 г.г.) Кратенко Иван Сергеевич.


//kp.ua

Иван Кратенко проработал в санэпидслужбе 26 лет, из них 5 лет главным врачом Московской районной санитарно-эпидемиологической станции, 5 лет главным врачом Харьковской городской санитарно-эпидемиологической станции, 16 лет главным государственным санитарным врачом Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции и 18 лет профессором кафедры гигиены, эпидемиологии и профессиональных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования.

«Иван Сергеевич навсегда останется для всех нас отзывчивым и душевным человеком. Светлая память об Иване Сергеевича, как высокопрофессионального руководителя, навсегда сохранится в наших сердцах», – выражает соболезнования коллектив ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  некролог, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Власть Геннадій Кернес висловлює співчуття у зв'язку зі смертю Бориса Патона 02.06 Общество Геннадій Кернес висловлює співчуття Ользі Деменко у зв'язку зі смертю батька 29.04 Общество Геннадій Кернес висловлює співчуття Тетяні Чечетовій-Терашвілі у зв'язку зі смертю матері чоловіка
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 