Умер бывший главный санврач Харьковской области

11 октября скончался кандидат медицинских наук, профессор, главный государственный санитарный врач Харьковской области (1993-2008 г.г.) Кратенко Иван Сергеевич.
Иван Кратенко проработал в санэпидслужбе 26 лет, из них 5 лет главным врачом Московской районной санитарно-эпидемиологической станции, 5 лет главным врачом Харьковской городской санитарно-эпидемиологической станции, 16 лет главным государственным санитарным врачом Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции и 18 лет профессором кафедры гигиены, эпидемиологии и профессиональных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования.
«Иван Сергеевич навсегда останется для всех нас отзывчивым и душевным человеком. Светлая память об Иване Сергеевича, как высокопрофессионального руководителя, навсегда сохранится в наших сердцах», – выражает соболезнования коллектив ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины».
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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