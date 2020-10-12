12.10.2020 11:25

Умер бывший главный санврач Харьковской области

11 октября скончался кандидат медицинских наук, профессор, главный государственный санитарный врач Харьковской области (1993-2008 г.г.) Кратенко Иван Сергеевич.



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Иван Кратенко проработал в санэпидслужбе 26 лет, из них 5 лет главным врачом Московской районной санитарно-эпидемиологической станции, 5 лет главным врачом Харьковской городской санитарно-эпидемиологической станции, 16 лет главным государственным санитарным врачом Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции и 18 лет профессором кафедры гигиены, эпидемиологии и профессиональных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования.



«Иван Сергеевич навсегда останется для всех нас отзывчивым и душевным человеком. Светлая память об Иване Сергеевича, как высокопрофессионального руководителя, навсегда сохранится в наших сердцах», – выражает соболезнования коллектив ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины».