На війні загинули двоє мешканців Харківщини

31.03.2024 15:10 Дмитро Колонєй

Воїнам з Харкківщини було 26 и 28 років.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 27 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку співробітник Харківської митниці, головний державний інспектор митного поста "Харків-товарний" Роберт Ситий.

Учорашній студент, єдиний син, 26-річний митник він, не маючи військового досвіду, пішов воювати добровольцем. Мобілізований у травні 2022 року, і за цей час встиг побувати майже у всіх гарячих точках. Захищав Харків та Харківську область, був у Бахмуті.

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"Розумний, сильний, мотивований, адже він навіть під час війни встиг вступити до аспірантури та закінчити перший курс! Неймовірна мотивація та віра в нашу Перемогу! Він щодня робив усе, щоб її наблизити", - йдеться у повідомленні митниці.

Стало відомо, що загинув, захищаючи Україну й 28-річний воїн з Лозівщині Миколи Куликов. Про це поінформували у Шатовському старостинському окрузі. Військовий пав у бою більше року тому. Тіло загиблого впізнали зараз за тестом ДНК.

Молодший сержант Микола Куликов був стрільцем військової частини А7289 ЗСУ та загинув під час мінометного обстрілу взводного опорного пункту поблизу н.п. Ступочки Костянтинівського району Донецької області.