Главная Новости Общество ФОТО: Рыбные дни для заключенных Алексеевской колонии обещают сделать насыщеннее и чаще (Восточное межрегиональное УВУН)
09.10.2020  13:23   

ФОТО: Рыбные дни для заключенных Алексеевской колонии обещают сделать насыщеннее и чаще (Восточное межрегиональное УВУН)

В Алексеевском исправительной колонии (№25) проведены занятия с поварами из числа осужденных для повышения квалификации.


://facebook.com/khadptspress
8 октября 2020 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» проведены занятия с поварами из числа осужденных на тему: «Рыба и рыбные продукты».
Занятия проходили в учебном классе и рыбном цехе столовой для осужденных установи.
Заведующий столовой Вячеслав Зубко привел поварам разрешенный ассортимент товарной рыбы, потребительские свойства рыбы, средние нормы отходов при первичной обработке рыбы, виды рыбных кулинарных изделий.
В практической части занятия проводилась первичная обработка, жарка и порционирования рыбы.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, обучение с поварами являются неотъемлемой частью функционирования столовой, что положительно способствует качественному процессу приготовления пищи.
 
Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, алексеевка, повар, рыба
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.09 Криминал и происшествия ФОТО: По колонии под Харьковом ходила черепаха «быстрого реагирования» (Управление исполнения уголовных наказаний)) 07.09 Криминал и происшествия Сотрудник колонии, который сбывал наркотики заключенным, предстанет перед судом 03.09 Криминал и происшествия В копченой курице нашли наркотики - новый рецепт из Покровки (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 