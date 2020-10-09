09.10.2020 13:23
ФОТО: Рыбные дни для заключенных Алексеевской колонии обещают сделать насыщеннее и чаще (Восточное межрегиональное УВУН)
В Алексеевском исправительной колонии (№25) проведены занятия с поварами из числа осужденных для повышения квалификации.
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8 октября 2020 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» проведены занятия с поварами из числа осужденных на тему: «Рыба и рыбные продукты».
Занятия проходили в учебном классе и рыбном цехе столовой для осужденных установи.
Заведующий столовой Вячеслав Зубко привел поварам разрешенный ассортимент товарной рыбы, потребительские свойства рыбы, средние нормы отходов при первичной обработке рыбы, виды рыбных кулинарных изделий.
В практической части занятия проводилась первичная обработка, жарка и порционирования рыбы.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, обучение с поварами являются неотъемлемой частью функционирования столовой, что положительно способствует качественному процессу приготовления пищи.