08.10.2020 17:41

«Дія»: в Харькове тестируют новые услуги веб-портала и приложения

Презентация обновленного государственного веб-портала и приложения «Дія» состоялась в Украине в начале недели, и Харьков стал одним из первых городов, которые присоединились к тестированию и внедрению новых услуг.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, в рамках тестирования харьковчане могут изменить вид деятельности собственного юридического лица и зарегистрировать место проживания детей в возрасте до 14 лет.

Вместе с тем, после обновления веб-портала и мобильного приложения горожанам больше не нужно будет обращаться в миграционную службу и приносить бумажную справку об изменении места проживания. После обновления данных в ID-карте или в загранпаспорте в приложении можно будет посмотреть актуальную информацию о вашем месте проживания.

После обновления на портале «Дія» появятся новые электронные услуги: регистрация места проживания ребенка в возрасте до 14 лет, регистрация обществ с ограниченной ответственностью и ФЛП, четыре электронные услуги в сфере строительства.

С выходом обновления «Дія 2.0» в приложении появится свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, актуальное место регистрации места проживания и идентификационный код.