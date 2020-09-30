30.09.2020 10:05

В школе № 70 установили мемориальную доску герою АТО (Горсовет)

Мемориальная доска погибшему в зоне АТО воину Дмитрию Арциленко была открыта 29 сентября на фасаде здания школы № 70 в Индустриальном районе (пр. Александровский, 150).



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие семья погибшего, представители Администрации Индустриального района, Общественного союза «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова», Общественной организации ветеранов АТО Индустриального района, а также учащиеся школы и жители района.



От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса со словами благодарности к военнослужащим обратилась заместитель главы администрации района Елена Великанова.

«Сегодня много наших земляков участвует в необъявленной войне на Востоке нашей страны. Она унесла не одну жизнь воинов, которые встали на защиту Родины. Жизнь Дмитрия Арциленко всегда будет примером для нас, потому что, всматриваясь в лицо погибшего героя, осознаем, что Украина потеряла одного из самых лучших, самых смелых, самых достойных сыновей. Вечная память и слава тем, кто не пожалел своей жизни за нас с вами, за наш род, за нашу Родину! Пока будут жить люди, будет жить и память о героях. На их примерах будут воспитываться дети, а память о них будет передаваться из поколения в поколение», - сказала Елена Великанова.



Присутствующие почтили память павших в зоне АТО героев минутой молчания.



Справка. Майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Юрьевич Арциленко родился 11 марта 1988 года в семье военнослужащего. В 2004 году окончил школу и поступил в Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, который закончил с отличием, овладев профессией летчика-штурмана. После окончания университета был направлен в 11-й отдельный полк армейской авиации города Херсона, в составе которого участвовал в миротворческих миссиях на Африканском континенте и боевых действиях в зоне АТО. 7 августа 2014 года в районе высоты Саур-Могила, что в Донецкой области, боевики обстреляли санитарный вертолет Ми-8, вторым пилотом которого был Дмитрий. 12 августа от полученных ранений он скончался в больнице. 31 октября 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, Дмитрий Арциленко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).