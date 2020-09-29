29.09.2020 08:20

Сегодня в Харькове простятся с курсантом, погибшим в катастрофе под Чугуевом (ХОГА)

Прощание с погибшими курсантами состоится после завершения экспертиз.



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29 сентября с 9:00 до 10:00 на Мемориале Славы состоится церемония прощания с Виталием Вильховым, курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который умер от тяжелых травм полученных в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш. Об этом сообщили в вузе.

Прощание с погибшими курсантами состоится после завершения экспертиз ДНК, которые будут проведены в максимально сжатые сроки, отметил председатель ХОГА Алексей Кучер на брифинге 28 сентября.

«Это важный процесс, крайне необходимый и для досудебного расследования, и для родственников. Сегодня экспертизы ДНК назначены по всем погибшим - это 25 экспертиз. Образцы отобраны у всех родственников. Мы от себя настаивали на том, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее. На этом настаивал также Президент Украины. И нам сообщено о том, что экспертизы могут быть проведены в ускоренном режиме - до двух недель», - рассказал Алексей Кучер.

«Со всеми остальными мы сможем попрощаться только после того, как все тела будут идентифицированы. Это будет и правдиво, и правомерно», - подчеркнул председатель ХОГА.

В течение двух недель семьи погибших курсантов получат компенсацию от государства и благотворительную помощь.

«Государство заинтересовано в том, чтобы как можно скорее, в ближайшие две недели, эти средства получили семьи погибших - и сегодня это подчеркнул Президент Украины. Речь идет о более 1,5 млн грн. Также очень много благотворителей обращались с этой информацией, они собирают средства и готовы передать их для семей погибших. Но, конечно, мы понимаем, что никакие деньги не смогут перекрыть жизни человека», - сказал Алексей Кучер.

В настоящее время все учебные полеты в университете запрещены до завершения расследования.

Говоря о следствии, председатель ХОГА сообщил, что сейчас начата работа с бортовыми самописцами.

«Бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии, с ними начали работать следственные органы. В ближайшее время они исследуют ту информацию, которая там содержится», - отметил руководитель области.

Он отметил, что ждет оперативного проведения следственных действий.

«Орган досудебного расследования обязан поставить точку в этом расследовании. Я не перетягиваю на себя эту инициативу. Вместе с тем я обратил внимание именно на определенные обстоятельства и на определенные факты, которые известны и мне, и организаторам всего процесса по расследованию этих обстоятельств. Несмотря на то, что я в субботу сообщил все эти обстоятельства, сегодня фамилии ответственных лиц не озвучены. Я уверен, что эти фамилии должны быть озвучены - фамилии лиц, принимавших решения, которые ответственны за обучение, за посадки и вылеты и тому подобное. Сейчас мы не слышим фамилии и не видим никаких мер уголовного производства в рамках этого процессуального дела», - сказал Алексей Кучер.