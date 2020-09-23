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23.09.2020  17:41   

В харьковской тюрьме появился Интернет-центр (Минюст)

Возможность выйти во Всемирную паутину появилась у сидельцев Первомайской колонии.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний 23 сентября 2020 года в Первомайской колонии №117 оборудована дополнительная комната для пользования осужденными глобальной сетью Интернет.
 
В комнате в разпоряжении пользователей - два планшетных компьютера без возможности аппаратной поддержки любых видов SIM-карт с программно-заблокированными камерами.
 
На новоприобретенных планшетных компьютерах уже есть доступ к основным информационным Интернет-сайтам и заблокирован доступ к социальным сетям и Интернет-порталам негативного содержания.
 
Как отметил начальник учреждения Константин Козич, пользование осужденными глобальной сетью Интернет способствует их всестороннему интеллектуальному развитию, расширению кругозора и более эффективной адаптации к условиям самостоятельной общепринятой жизни в обществе.
 
Тэги:  тюрьма, интернет, харьков
 
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