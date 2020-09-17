17.09.2020 19:27

Работодатели поддержали выдвижение Геннадия Кернеса кандидатом на пост мэра Харькова (Горсовет)

Объединение организаций работодателей Харьковщины поддержало выдвижение Геннадия Кернеса кандидатом на пост Харьковского городского головы на предстоящих местных выборах.



//city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 17 сентября 2020 года, на расширенном заседании правления.

На встрече участники отметили, что позитивная практика составления трехсторонних договоров является важным шагом для обеспечения надежной правовой основы работы Харьковского городского совета, объединений работодателей и профсоюзов в вопросах осуществления мероприятий, касающихся предупреждения возрастания социальной напряженности в городе, укрепления экономики предприятий и территориальной громады Харькова.

На заседании была создана рабочая группа по разработке нового территориального соглашения между исполкомом горсовета и Харьковским областным объединением организаций работодателей и профсоюзов на 2021-2022 годы. В документ в качестве первоочередного включат злободневный вопрос урегулирования платы за землю, поскольку изменения в законодательстве привели к тому, что предприниматели и промышленники не в состоянии на сегодняшний день осуществлять плату в полном объеме. Данное соглашение работодатели Харькова планируют подписать в этом году.

Подводя итоги встречи, работодатели региона выразили поддержку нынешнему городскому голове Геннадию Кернесу на местных выборах.

«Мы для себя определились единогласно, что доверяем Геннадию Кернесу. Надеемся, что с членами его команды можно будет и дальше эффективно взаимодействовать. Вы видите повышение уровня жизни в нашем городе, колоссальное развитие инфраструктуры. Харьков очень изменился за последние годы в лучшую сторону. И нам бы очень хотелось, чтобы эта работа была продолжена. Чтобы мы жили и работали в одном из лучших городов Украины. Чтобы делали еще больше для развития предприятий и создания новых рабочих мест для харьковчан», - резюмировал председатель объединения организаций работодателей Харьковщины Леонид Рубаненко.