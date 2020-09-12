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12.09.2020  12:54   

Геннадий Кернес анонсировал новый выпуск Харьковских историй (ВИДЕО)

На этот раз передача посвящена истории становления кинематографа в Первой столице.


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Мэр Харькова Геннадий Кернес  разместил пост в своем Телеграмм-канале.  
 
"Продолжаем узнавать новые «Харьковские истории».
 
В свежем выпуске Максим Розенфельд рассказал про становление отечественного кинематографа в Харькове, о значимых местах и поделился фактами из мира кино, о которых мало кто знает".
 
Смотрите https://youtu.be/-l6veEPnBcM и оставляйте свои комментарии.
 

Тэги:  кернес, харьковские истории, харьков, анонс, история кино
 
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