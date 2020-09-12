12.09.2020 12:54

Геннадий Кернес анонсировал новый выпуск Харьковских историй (ВИДЕО)

На этот раз передача посвящена истории становления кинематографа в Первой столице.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост в своем Телеграмм-канале.

"Продолжаем узнавать новые «Харьковские истории».

В свежем выпуске Максим Розенфельд рассказал про становление отечественного кинематографа в Харькове, о значимых местах и поделился фактами из мира кино, о которых мало кто знает".