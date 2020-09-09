У Харкові відбудеться міжрегіональний форум внутрішньо переміщених осіб

Міжрегіональний форум внутрішньо переміщених осіб «Ми - нові харків'яни» відбудеться 10 вересня у конференц-залі стадіону «Металіст» (вул. Плеханівська, 65).
За словами організаторів, захід пройде в рамках проєкту «Посилення участі внутрішньо переміщених осіб у демократичних процесах місцевого самоврядування» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Основна мета форуму - забезпечити реалізацію та захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, рівну участь таких громадян у суспільному і політичному житті громади.
У форумі візьмуть участь представники міжнародних громадських організацій, благодійних фондів, Міністерства реінтеграції і місцевого самоврядування, обласного та міського центрів зайнятості, члени Координаційної ради з питань ВПО з інших міст і областей, громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб та жителі Харкова.
В рамках форуму пройдуть п'ять панельних дискусій:
- «Адаптація та інтеграція внутрішньо переміщених осіб: досвід Харкова і Харківської області»;
- «Механізми подолання бар'єрів у забезпеченні реалізації і захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб і впровадження довгострокових рішень»;
- «Гуманітарне реагування, соціально-економічний захист, доступ до правосуддя для внутрішньо переміщених осіб»;
- «Реалізація права на житло та захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб»;
- «Економічні можливості для ВПО: державна і місцева підтримка зайнятості».
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
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