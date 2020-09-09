09.09.2020 10:21

У Харкові відбудеться міжрегіональний форум внутрішньо переміщених осіб

Міжрегіональний форум внутрішньо переміщених осіб «Ми - нові харків'яни» відбудеться 10 вересня у конференц-залі стадіону «Металіст» (вул. Плеханівська, 65).



// city.kharkov.ua

За словами організаторів, захід пройде в рамках проєкту «Посилення участі внутрішньо переміщених осіб у демократичних процесах місцевого самоврядування» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Основна мета форуму - забезпечити реалізацію та захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, рівну участь таких громадян у суспільному і політичному житті громади.

У форумі візьмуть участь представники міжнародних громадських організацій, благодійних фондів, Міністерства реінтеграції і місцевого самоврядування, обласного та міського центрів зайнятості, члени Координаційної ради з питань ВПО з інших міст і областей, громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб та жителі Харкова.



В рамках форуму пройдуть п'ять панельних дискусій:



- «Адаптація та інтеграція внутрішньо переміщених осіб: досвід Харкова і Харківської області»;

- «Механізми подолання бар'єрів у забезпеченні реалізації і захисту прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб і впровадження довгострокових рішень»;

- «Гуманітарне реагування, соціально-економічний захист, доступ до правосуддя для внутрішньо переміщених осіб»;

- «Реалізація права на житло та захист майнових прав внутрішньо переміщених осіб»;

- «Економічні можливості для ВПО: державна і місцева підтримка зайнятості».

Час проведення форуму - з 10:00 до 17:30. Також запланована онлайн-трансляція заходу.



Організатори - Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» у партнерстві з Координаційною радою з питань ВПО в м.Харкові, Харківською міською радою та громадською організацією «Проліска».