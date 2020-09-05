Геннадий Кернес анонсировал новый выпуск Харьковских историй (ВИДЕО)

В новом выпуске «Харьковских историй» Максим Розенфельд рассказывает об Оперном театре.
На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковские истории» – Выпуск 9: «Оперный Завод».
«Опера это гордость каждого города. Но наш Харьковский национальный театр оперы и балета – особая историческая и архитектурная достопримечательность», – написал мэр.
Смотрите по ссылке https://youtu.be/oQPXCpZ6HnM и знакомьтесь с городом ближе.
Напомним, в проекте «Харьковские истории» вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:
Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8
Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.
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