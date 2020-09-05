05.09.2020 13:27

Геннадий Кернес анонсировал новый выпуск Харьковских историй (ВИДЕО)

В новом выпуске «Харьковских историй» Максим Розенфельд рассказывает об Оперном театре.



// РЕДПОСТ

На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковские истории» – Выпуск 9: «Оперный Завод».

«Опера это гордость каждого города. Но наш Харьковский национальный театр оперы и балета – особая историческая и архитектурная достопримечательность», – написал мэр.

Смотрите по ссылке https://youtu.be/oQPXCpZ6HnM и знакомьтесь с городом ближе.

Напомним, в проекте «Харьковские истории» вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:



Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8

Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk



Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI



Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: https://youtu.be/6WCBogEXsdY