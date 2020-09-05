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05.09.2020  13:27   

Геннадий Кернес анонсировал новый выпуск Харьковских историй (ВИДЕО)

В новом выпуске «Харьковских историй» Максим Розенфельд рассказывает об Оперном театре.


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На YouTube-странице Геннадия Кернеса появился новый выпуск проекта мэра «Харьковские истории» – Выпуск 9: «Оперный Завод».

«Опера это гордость каждого города. Но наш Харьковский национальный театр оперы и балета – особая историческая и архитектурная достопримечательность», – написал мэр.

Смотрите по ссылке https://youtu.be/oQPXCpZ6HnM и знакомьтесь с городом ближе.

Напомним, в проекте «Харьковские истории» вышли сюжеты, посвященные знаковым местам:

Выпуск 1 «Дворец Труда»: https://youtu.be/iEB13r6VlZ8

Выпуск 2 «Памятник Шевченко»: https://youtu.be/w8DrTHwemHk

Выпуск 3 «Джаз в Бетоне»: https://youtu.be/ezwCP_LqNEI

Выпуск 4: «Вокзал и голуби»: https://youtu.be/6WCBogEXsdY

Выпуск 5: «Саламандра. Та что не горит в огне»: https://youtu.be/lffe5RNBMxg
 
Выпуск 6: «Голубая лошадь»: https://youtu.be/pxG5cKhGiM8

Выпуск 7: «Теремок»: https://youtu.be/dqoQuEPVv_A

Выпуск 8: «Город-Парк. Парк Горького»: https://youtu.be/ejcRNZPgjqg

Выпуск 9: «Оперный Завод»: https://youtu.be/oQPXCpZ6HnM

Тэги:  кернес, харьков, розенфельд, экскурсия
 
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