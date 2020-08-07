07.08.2020 09:50

Почесна харків'янка Яна Клочкова святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 7 серпня, привітав із днем народження олімпійську чемпіонку, Героя України, Почесного громадянина міста Харкова Яну Клочкову.



// city.kharkov.ua

«Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Ви досягли чимало вражаючих спортивних висот, які стали визначними подіями в житті країни.



Бажаю Вам міцного здоров'я, гармонії, здійснення мрій і реалізації поставлених цілей», - говориться у привітанні міського голови.