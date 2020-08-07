Почесна харків'янка Яна Клочкова святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 7 серпня, привітав із днем народження олімпійську чемпіонку, Героя України, Почесного громадянина міста Харкова Яну Клочкову.
«Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Ви досягли чимало вражаючих спортивних висот, які стали визначними подіями в житті країни.
Бажаю Вам міцного здоров'я, гармонії, здійснення мрій і реалізації поставлених цілей», - говориться у привітанні міського голови.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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