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07.08.2020  09:50   

Почесна харків'янка Яна Клочкова святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 7 серпня, привітав із днем народження олімпійську чемпіонку, Героя України, Почесного громадянина міста Харкова Яну Клочкову.


// city.kharkov.ua

«Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Ви досягли чимало вражаючих спортивних висот, які стали визначними подіями в житті країни.

Бажаю Вам міцного здоров'я, гармонії, здійснення мрій і реалізації поставлених цілей», - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, яна клочкова
 
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