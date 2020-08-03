03.08.2020 17:19

За січень-липень до бюджету міста надійшло 7,9 мільярда гривень

Як повідомили у Департаменті бюджету і фінансів, з цієї суми власні доходи склали 6560,2 млн грн (82,6%), трансферти з державного бюджету України - 1379,6 млн грн (17,4%).



//city.kharkov.ua

Планові показники звітного періоду в цілому по доходах виконано на 100,6%, за власними доходами - на 101,8%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження до бюджету міста зменшилися на 1475,1 млн грн (на 15,7%), при цьому власні доходи збільшилися на 174 млн грн (на 2,7%), трансферти зменшилися на 1649,1 млн грн (в 2,2 раза).

Обсяг податку на доходи фізичних осіб склав 3517,8 млн грн і зріс проти відповідного показника минулого року на 78,6 млн грн (на 2,3%), у тому числі в липні - на 14,1 млн грн.

Надходження єдиного податку (1354,4 млн грн) і акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, (316,6 млн грн) збільшилися в 1,1 раза, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (170,5 млн грн ) - на 1,3%.

Надходження плати за землю (803,5 млн грн) зменшилися у порівнянні з торішнім показником на 23,8 млн грн у зв'язку зі встановленням карантину та внесенням змін до податкового законодавства України. При цьому поступово скорочуються темпи зниження обсягів цього джерела (за 5 місяців надходження зменшилися на 14,2%, за 6 місяців - на 6,6%, за 7 місяців - на 2,9%).

Витрати бюджету міста Харкова за січень-липень 2020 року склали 7803,1 млн грн. Бюджетні кошти спрямовані на фінансування:

- соціально-культурної сфери - 3610 млн грн (46,3% від загального обсягу видатків);

- утримання та розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства - 2401 млн грн (30,8%);

- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 340,3 млн грн (4,4%).