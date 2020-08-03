03.08.2020 09:23

Почесний харків'янин Ілля Гельфгат святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 3 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, викладача Харківського фізико-математичного ліцею №27 Іллю Гельфгата.



// city.kharkov.ua

«Ваш особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти є неоціненним. Усі свої знання, новаторські ідеї і багатий досвід Ви незмінно передаєте сучасному поколінню.



Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії і натхнення у Вашій відповідальній роботі. Миру і добра Вам і Вашим рідним!» - сказано у вітанні міського голови.