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03.08.2020  09:23   

Почесний харків'янин Ілля Гельфгат святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 3 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, викладача Харківського фізико-математичного ліцею №27 Іллю Гельфгата.


// city.kharkov.ua

«Ваш особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти є неоціненним. Усі свої знання, новаторські ідеї і багатий досвід Ви незмінно передаєте сучасному поколінню.

Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії і натхнення у Вашій відповідальній роботі. Миру і добра Вам і Вашим рідним!» - сказано у вітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, илья гельфгат
 
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