Почесний харків'янин Ілля Гельфгат святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 3 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, викладача Харківського фізико-математичного ліцею №27 Іллю Гельфгата.
«Ваш особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти є неоціненним. Усі свої знання, новаторські ідеї і багатий досвід Ви незмінно передаєте сучасному поколінню.
Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії і натхнення у Вашій відповідальній роботі. Миру і добра Вам і Вашим рідним!» - сказано у вітанні міського голови.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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