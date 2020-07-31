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31.07.2020  14:19   

В тюрьме прозвучал Последний звонок (ФОТО)

Учащиеся-сидельцы отметили праздник с соблюдением карантинных требований.


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Как сообщает Служба исполнения  В Первомайском исправительной колонии (№117) ПРОЗВУЧАЛ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
 
30 июля 2020 в государственном учреждении «Первомайская колония (№117)» 14 осужденных - выпускников Первомайской общеобразовательной школы I-III ступеней №1 Первомайского городского совета Харьковской области отметили праздник «Последнего звонка» с соблюдением карантинных требований.
 
С приветственными словами к ученикам обратилось руководство учреждения. 
 
Также пожелания ученикам было передано в режиме видеоконференции от педагогического коллектива и классного руководителя выпускного класса, который вел весь учебный год своих выпускников к получению желаемого свидетельства о получении полного общего среднего образования.
 
 Письмами было направлено 4 свидетельства о получении полного общего среднего образования выпускникам, которые уже освободились из учреждения условно-досрочно.
 
 Присутствующие на празднике выпускники поблагодарили персонала колонии и своим учителям за то что они делают огромный вклад в их умы и сердца.
 
 Як отметил начальник учреждения Константин Козич, в школе для осужденных созданы такие условия, когда каждый осужденный может почувствовать себя личностью, многим вернули желание учиться и развили их способности.
Тэги:  тюрьма, учеба, харьков, последний звонок
 
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