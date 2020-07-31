31.07.2020 14:19

В тюрьме прозвучал Последний звонок (ФОТО)

Учащиеся-сидельцы отметили праздник с соблюдением карантинных требований.



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Как сообщает Служба исполнения В Первомайском исправительной колонии (№117) ПРОЗВУЧАЛ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

30 июля 2020 в государственном учреждении «Первомайская колония (№117)» 14 осужденных - выпускников Первомайской общеобразовательной школы I-III ступеней №1 Первомайского городского совета Харьковской области отметили праздник «Последнего звонка» с соблюдением карантинных требований.

С приветственными словами к ученикам обратилось руководство учреждения.

Также пожелания ученикам было передано в режиме видеоконференции от педагогического коллектива и классного руководителя выпускного класса, который вел весь учебный год своих выпускников к получению желаемого свидетельства о получении полного общего среднего образования.

Письмами было направлено 4 свидетельства о получении полного общего среднего образования выпускникам, которые уже освободились из учреждения условно-досрочно.

Присутствующие на празднике выпускники поблагодарили персонала колонии и своим учителям за то что они делают огромный вклад в их умы и сердца.

Як отметил начальник учреждения Константин Козич, в школе для осужденных созданы такие условия, когда каждый осужденный может почувствовать себя личностью, многим вернули желание учиться и развили их способности.