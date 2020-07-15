Главная Новости Общество В тюрьме под Харьковом шерстят сотрудников, улучшают питание и борются с отравлениями (ФОТО)
15.07.2020  15:23   

В тюрьме под Харьковом шерстят сотрудников, улучшают питание и борются с отравлениями (ФОТО)

В Первомайской колонии совершенствуют организацию питания осужденных.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний 15 июля 2020 года в Первомайской колонии (№117) проведено занятие с дежурными помощниками начальника учреждения отдела надзора и безопасности, медицинскими работниками и персоналом отдела интендантского и хозяйственного обеспечения соблюдения санитарно – гигиенических требований в столовой для осужденных.
 
В ходе занятия основное внимание было сосредоточено на условиях хранения продуктов питания с соблюдением всех необходимых температурных требований, в частности в холодильных камерах и холодильных шкафах, а также транспортировку продуктов питания в столовую в специальном автотранспорте.
 
Также, обращалось внимание на соблюдение надлежащего санитарного состояния в производственных помещениях столовой, принятия мер по борьбе с насекомыми и грызунами, умение поваров работать с регламентирующими документами, а также соблюдение поварами санитарных правил во время приготовления пищи.
 
Как отметил начальник учреждения Константин Козич, проведение подобных занятий способствует недопущению пищевых отравлений в учреждении в летний период и совершенствует организацию питания.
 
 
 
Тэги:  тюрьма, питание, харьков, отравление, проверка
 
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