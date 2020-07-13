13.07.2020 13:59

В двух харьковских тюрьмах отметили праздник Петра и Павла (ФОТО)

Побывали в храме осужденные Качановской и Покровской колоний.



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Как сообщает служба исполнения наказаний, 12 июля 2020 в Качановской колонии (№ 54) в церкви Иконы Божией Матери «В скорбях и печалях утешение» была проведена литургия.

С самого утра туда пришло более 14 осужденных, которые нашли время для духовного просветления. Женщинам рассказали об истории, приметы и традиции этого праздника.

В Покровской исправительной колонии (№17) начальники отделений социально-психологической службы провели лекции для осужденных по истории, примет и традиций праздника.

Осужденные почтили память святых путем посещения часовни святого Александра Невского. В учреждении отбывают наказание 30 осужденных, духовно возрождаются.

Праздник Петра и Павла известен со времен раннего христианства и праздновался в Римской империи как на Востоке, так и на Западе.

Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба они приняли мученическую смерть за веру - с разницей в один год.