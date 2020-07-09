Мальчика, утром ушедшего из дома, нашли на Барабашово

С парней провели беседу.
9 июля в Немышлянская отдела полиции поступило заявление от опекуна 12-летнего парня. Мужчина сообщил, что он утром ушел из дома и не вернулся.
На поиски ребенка был ориентирован личный состав харьковской полиции. Его разыскали сотрудники патрульной полиции на территории рынка Барабашово.
Никаких событий криминального характера с ним не случилось.
Полицейские провели с парнем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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