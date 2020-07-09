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09.07.2020  14:38   

Мальчика, утром ушедшего из дома, нашли на Барабашово

С парней провели беседу.


// hk.npu.gov.ua

9 июля в Немышлянская отдела полиции поступило заявление от опекуна 12-летнего парня. Мужчина сообщил, что он утром ушел из дома и не вернулся.

На поиски ребенка был ориентирован личный состав харьковской полиции. Его разыскали сотрудники патрульной полиции на территории рынка Барабашово.

Никаких событий криминального характера с ним не случилось.

Полицейские провели с парнем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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