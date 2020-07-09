09.07.2020 14:38

Мальчика, утром ушедшего из дома, нашли на Барабашово

С парней провели беседу.



// hk.npu.gov.ua

9 июля в Немышлянская отдела полиции поступило заявление от опекуна 12-летнего парня. Мужчина сообщил, что он утром ушел из дома и не вернулся.



На поиски ребенка был ориентирован личный состав харьковской полиции. Его разыскали сотрудники патрульной полиции на территории рынка Барабашово.

Никаких событий криминального характера с ним не случилось.



Полицейские провели с парнем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.



Информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.