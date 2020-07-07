В ночь на Ивана Купала в Харьковском зоопарке наблюдалось необычное свечение.

Оказалось, что необычное свечение самки-эндемика в народе иногда принимали за свечение «цветка» папоротника.
Удалось ли вам в ночь на Ивана Купала увидеть цветение папоротника? По преданию, цветок распускается лишь на миг, и тот, кто успеет его сорвать, обретет богатство и магическую силу. Но на самом деле папоротники не цветут и не образуют семян. Эти растения размножаются спорами, или же вегетативно. Споры развиваются на краях внутренней стороны листа. После созревания они рассеиваются и прорастают во влажной тёплой среде. Объяснить же древнее предание можно так: в этот период в природе появляются светляки. Свечение этих насекомых в зарослях папоротника люди и принимали за чудо-цветок. Но не менее удивительны и сами насекомые – жуки-светляки.
Существует более 2000 видов светляков, большинство которых обитают в тропиках и субтропиках. Способность к выработке света у этих насекомых обусловлена в первую очередь наличием специальных органов свечения – фотоцитов. На кончике брюшка под прозрачной частью хитиновых покровов у светляков находится несколько сегментов, в которых под воздействием люциферазы происходит смешение люциферина и кислорода. Процесс окисления или расщепления люциферина и становится главной причиной, почему эти жуки способны испускать свечение. При этом большинство представителей семейства способны регулировать его яркость.
Биолюминисценция для светляков является средством межполового общения. Насекомые не только сигнализируют о своем местоположении, но и отличают своего партнера по особому ритму мерцания. Тропические, восточноазиатские и североамериканские виды светляков иногда исполняют целые хоровые «серенады», одновременно вспыхивая и затухая всей стайкой.
В наших краях встречается обыкновенный светляк, он же «иванов червяк». У этого вида светящимся органом обладает бескрылая самка. Ее свечение привлекает летающих самцов, которые не светятся.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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