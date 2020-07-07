07.07.2020 18:48

В ночь на Ивана Купала в Харьковском зоопарке наблюдалось необычное свечение.

Оказалось, что необычное свечение самки-эндемика в народе иногда принимали за свечение «цветка» папоротника.



://zoo.kharkov.ua

Удалось ли вам в ночь на Ивана Купала увидеть цветение папоротника? По преданию, цветок распускается лишь на миг, и тот, кто успеет его сорвать, обретет богатство и магическую силу. Но на самом деле папоротники не цветут и не образуют семян. Эти растения размножаются спорами, или же вегетативно. Споры развиваются на краях внутренней стороны листа. После созревания они рассеиваются и прорастают во влажной тёплой среде. Объяснить же древнее предание можно так: в этот период в природе появляются светляки. Свечение этих насекомых в зарослях папоротника люди и принимали за чудо-цветок. Но не менее удивительны и сами насекомые – жуки-светляки.

Существует более 2000 видов светляков, большинство которых обитают в тропиках и субтропиках. Способность к выработке света у этих насекомых обусловлена в первую очередь наличием специальных органов свечения – фотоцитов. На кончике брюшка под прозрачной частью хитиновых покровов у светляков находится несколько сегментов, в которых под воздействием люциферазы происходит смешение люциферина и кислорода. Процесс окисления или расщепления люциферина и становится главной причиной, почему эти жуки способны испускать свечение. При этом большинство представителей семейства способны регулировать его яркость.

Биолюминисценция для светляков является средством межполового общения. Насекомые не только сигнализируют о своем местоположении, но и отличают своего партнера по особому ритму мерцания. Тропические, восточноазиатские и североамериканские виды светляков иногда исполняют целые хоровые «серенады», одновременно вспыхивая и затухая всей стайкой.

В наших краях встречается обыкновенный светляк, он же «иванов червяк». У этого вида светящимся органом обладает бескрылая самка. Ее свечение привлекает летающих самцов, которые не светятся.