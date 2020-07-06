Команда міськради стала призером турніру «Битва корпорацій»

Змагання з пляжного волейболу в рамках заключного етапу V сезону турніру «Битва корпорацій» пройшли 4 липня на майданчику Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.
У них взяли участь 15 команд. За підсумками змагань, перемогу здобула команда «Zotti», на 2-му місці - представники «Метрополітену», 3-тє місце отримала команда Харківської міськради.
В індивідуальному заліку кращим серед чоловіків був визнаний Михайло Бабинський з команди «Zotti». Серед жінок найкращою спортсменкою стала представниця міськради Олена Репетя.
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