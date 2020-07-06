06.07.2020 11:13

Команда міськради стала призером турніру «Битва корпорацій»

Змагання з пляжного волейболу в рамках заключного етапу V сезону турніру «Битва корпорацій» пройшли 4 липня на майданчику Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.



// city.kharkov.ua

У них взяли участь 15 команд. За підсумками змагань, перемогу здобула команда «Zotti», на 2-му місці - представники «Метрополітену», 3-тє місце отримала команда Харківської міськради.



В індивідуальному заліку кращим серед чоловіків був визнаний Михайло Бабинський з команди «Zotti». Серед жінок найкращою спортсменкою стала представниця міськради Олена Репетя.