Черногория второй в Европе объявила о завершении эпидемии

Национальный координационный центр по инфекционным заболеваниям вчера вечером поддержал предложение Института общественного здоровья объявить о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, о начале которой было объявлено 26 марта.

Такое решение приняли после того, как Черногория прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая коронавируса.



«Черногория имеет современные лаборатории, профессиональных экспертов и прекрасную организацию. Если бы не все это, мы не смогли бы успешно бороться с эпидемией и стать первой страной в Европе, в которой больше нет инфицированных - свободной от коронавируса», - говорится в сообщении правительства.

Еще до объявления решения в Институте объясняли, что формальная отмена состояния эпидемии не означает исчезновения угрозы и отмены мер безопасности.

«Первая волна формально закончилась, но меры и приказы министерства, а также рекомендации института, как и раньше, остаются в силе. Ситуация была динамичной, эпидемическая ситуация менялась день ото дня, поэтому я предполагаю, что определенные обязательные меры будут пересмотрены и скорректированы с учетом ситуации на местах», - отметил помощник директора Института общественного здоровья Сенад Бегич.

За все время эпидемии в Черногории подтвердили 324 заражения коронавирусом, из них 215 человек выздоровели, 9 - умерли. Население страны - чуть более 630 тысяч.

Ранее Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии, но в стране все еще остаются больные с подтвержденной инфекцией.