01.06.2020 17:49

Сладкий стол за решеткой: дети в тюрьме отметили свой праздник (ФОТО)

1 июня 2020 года в госучреждениях Северо-Восточного межрегионального управления состоялись торжественные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.



facebook.com

Как сообщает Служба исполнения наказаний, в День защиты детей в Харькове поздравили 17 несовершеннолетних заключенных Харьковского СИЗО и одного малолетнего ребенка, находящегося с заключенной матерью.

С подарками к детям пришли представители Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, руководство Харьковской вечерней (сменной) школы №3 Харьковского городского совета Харьковской области и руководство учреждения.

С приветственным словом обратился начальник отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными межрегионального управления Юрий Мосийчук, который пожелал детям крепкого здоровья, выдержки и скорейшего возвращения к родным очагам, после чего вручим паспорт гражданина Украины несовершеннолетнему заключенному. Завуч школы грамотой отметил лучшего ученика.

На праздник они традиционно приехали не с пустыми руками. На этот раз поздравили детей играми, сладостями и гигиеническими наборами.

В Качановской исправительной колонии (№54) осужденные сшили к празднику мягкие игрушки.