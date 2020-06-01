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01.06.2020  17:49   

Сладкий стол за решеткой: дети в тюрьме отметили свой праздник (ФОТО)

1 июня 2020 года в госучреждениях Северо-Восточного межрегионального управления состоялись торжественные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, в День защиты детей в Харькове поздравили 17 несовершеннолетних заключенных Харьковского СИЗО и одного малолетнего ребенка, находящегося с заключенной матерью.
 
С подарками к детям пришли представители Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, руководство Харьковской вечерней (сменной) школы №3 Харьковского городского совета Харьковской области и руководство учреждения.
 
С приветственным словом обратился начальник отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными межрегионального управления Юрий Мосийчук, который пожелал детям крепкого здоровья, выдержки и скорейшего возвращения к родным очагам, после чего вручим паспорт гражданина Украины несовершеннолетнему заключенному. Завуч школы грамотой отметил лучшего ученика.
 
На праздник они традиционно приехали не с пустыми руками. На этот раз поздравили детей играми, сладостями и гигиеническими наборами.
 
В Качановской исправительной колонии (№54) осужденные сшили к празднику мягкие игрушки.
 
 
 
Тэги:  тюрьма, праздник, харьков
 
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