01.06.2020 16:49

Перший харківський центр надання адмінпослуг відсвяткував 9-річчя

Центр надання адміністративних послуг міста Харкова, який знаходиться на Гімназійній набережній, 26, відсвяткував 30 травня дев'ять років від дня початку роботи.



//city.kharkov.ua

Того дня було відкрите оновлене приміщення тоді ще Єдиного дозвільного центру, яке повністю відповідало європейським стандартам, було забезпечене сучасною комп'ютерною технікою та новітніми інформаційно-комунікативними технологіями.

Сьогодні в роботі ЦНАП задіяно 204 адміністратори, 74 суб'єктів надання адміністративних послуг, надається 218 видів адміністративних послуг, і цей перелік постійно розширюється. Середня кількість звернень на місяць становить понад 123 тис., на день - близько 6 тис., середній час очікування у черзі - 15 хвилин.

Харків став першим містом в Україні, яке започаткувало практику створення територіальних підрозділів ЦНАП: 11 листопад 2013 року в усіх районах міста відкрилися територіальні підрозділи.

1 вересня 2017 року був відкритий Регіональний центр послуг (десятий підрозділ ЦНАП) - один із кращих і найбільший в Україні. Центр побудований у найбільш густонаселеному спальному районі міста і має загальну площу 5,7 тис. кв. м. Унікальність центру полягає в тому, що вперше в одному місці зібрані і надаються 400 послуг соціального, пенсійного, адміністративного, фіскального та реєстраційного характеру.

За реконструкцію Регіонального центру послуг Харківська міська рада стала переможцем у Міжнародному будівельному конкурсі «European Award 2018» і отримала головний приз у категорії «Громадські установи».

У серпні 2019 року в ЦНАП введений сервіс з обслуговування жителів міста вдома шляхом виїзду адміністратора за місцем проживання/перебування одержувача послуги.

Кращі досягнення і практики, впроваджені у ЦНАП за дев'ять років роботи:

- 11 центрів надання адміністративних послуг, три з яких функціонують у форматі «Прозорий офіс»;

- Регіональний центр послуг, який щодня обслуговує до 4 тис. відвідувачів і надає близько 400 послуг;

- 30 робочих станцій для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і паспорта громадянина України у формі картки. Щодня ЦНАП приймає близько 500 заяв на оформлення паспортних послуг;

- розвинена мережа інформаційних каналів: колл-центр, сайт, електронний кабінет заявника, електронна пошта, «Facebook», чат-бот у «Telegram», смс-інформування, безкоштовні зони WI-FI;

- доступні способи попередньої реєстрації у черзі: телефоном, на сайті «Центр надання адміністративних послуг. Харків», через інформаційні термінали у приміщеннях ЦНАП, мобільний додаток PQService;

- максимальна зручність для подачі документів: заяви заповнюють адміністратори, можливість здійснити оплату через POS-термінали, перевірка факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «chek»;

- ЦНАП повністю пристосовані для маломобільних груп населення.