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28.05.2020  09:44   

Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Віктора Суботіна

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 28 травня, привітав із днем народження Почесного громадянина Харкова і Харківської області, заслуженого економіста України, генерального директора ПАТ «Турбоатом» Віктора Суботіна.


// city.kharkov.ua

«Ваші професіоналізм і багаторічний досвід роботи здобули Вам авторитет мудрої людини і успішного керівника. Нехай цілеспрямованість і багатий життєвий досвід дають можливість реалізовувати нові ідеї і приймати мудрі рішення.

Бажаю міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії та успіхів у Вашій відповідальній роботі», - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, виктор субботин, турбоатом
 
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