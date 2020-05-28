Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Віктора Суботіна

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 28 травня, привітав із днем народження Почесного громадянина Харкова і Харківської області, заслуженого економіста України, генерального директора ПАТ «Турбоатом» Віктора Суботіна.
«Ваші професіоналізм і багаторічний досвід роботи здобули Вам авторитет мудрої людини і успішного керівника. Нехай цілеспрямованість і багатий життєвий досвід дають можливість реалізовувати нові ідеї і приймати мудрі рішення.
Бажаю міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії та успіхів у Вашій відповідальній роботі», - говориться у привітанні.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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