28.05.2020 09:44

Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Віктора Суботіна

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 28 травня, привітав із днем народження Почесного громадянина Харкова і Харківської області, заслуженого економіста України, генерального директора ПАТ «Турбоатом» Віктора Суботіна.



// city.kharkov.ua

«Ваші професіоналізм і багаторічний досвід роботи здобули Вам авторитет мудрої людини і успішного керівника. Нехай цілеспрямованість і багатий життєвий досвід дають можливість реалізовувати нові ідеї і приймати мудрі рішення.

Бажаю міцного здоров'я, благополуччя, невичерпної енергії та успіхів у Вашій відповідальній роботі», - говориться у привітанні.