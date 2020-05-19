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19.05.2020  15:58   

Понад дві тисячі харків'ян отримали грошову допомогу

Про це повідомляється в Інформації про основні показники економічного і соціального розвитку Харкова за I квартал 2020 року.


//city.kharkov.ua
2 тис. 329 жителів Харкова окремих пільгових категорій отримали одноразову адресну грошову допомогу з початку 2020 року.
 
Всього було виплачено грошову допомогу на суму понад 13,5 млн грн. Крім того, в першому півріччі 2020 року понад 463,6 тис. харків'ян отримали місцеві пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, проїзд у міському електротранспорті та ін. на суму 121,2 млн грн.
 
Станом на 1 квітня 2020 року 100,4 тис. харківських сімей отримують субсидію, з яких 76,8 тис. сімей - готівкою і ще 23,7 тис. - у безготівковій формі.
 
Також повідомляється, що цьогоріч диспетчерською службою «Інватаксі» було виконано 1,2 тис. заявок на перевезення людей з обмеженими можливостями на візках.
 
Крім того, з метою поліпшення якості надання послуг в сфері соціального захисту населення в Харкові активно впроваджуються і розвиваються онлайн-сервіси, Портал електронних сервісів. Зокрема, впроваджується надання послуг для людей з проблемами слуху за допомогою планшета. Така послуга проходить тестування у комунальному підприємстві «БТІ» і двох медичних закладах Харкова.
 
Також в місті реалізується проект «еМалятко», який передбачає надання до 8 послуг, пов'язаних з народженням дитини, за однією заявою. З березня 2020 року проєкт впроваджений через Центр надання адміністративних послуг Харкова.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  денежная помощь, харьков
 
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